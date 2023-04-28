Dış ticaret açığında rekor çeyreklik açık

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8,34 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26,5 milyar dolardan, 34,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam veri setinin en yüksek çeyreklik açığına işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 yükselişle 31 milyar 936 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 341 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart 2022'de yüzde 73,2 iken geçen ay yüzde 73,9'a yükseldi. İhracat, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artışla 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-mart döneminde yüzde 30,7 yükselerek 26 milyar 537 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2022'de yüzde 69,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 64'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi. Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 14,2 yükselişle 21 milyar 427 milyon dolardan 24 milyar 462 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 2 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,9 artarak 46 milyar 439 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 oldu.