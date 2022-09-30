Dış ticaret rekor açık verdi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 yükselerek 32 milyar 531 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2021'de yüzde 81,4 iken geçen ay yüzde 65,6'ya geriledi.

İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-ağustos döneminde yüzde 146,3 artışla 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 82,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan 21 milyar 453 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ağustosta 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13 artışla 41 milyar 101 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 olarak kayıtlara geçti.

Sektörel paylar

Türkiye'nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95 olurken ithalatta ara malların payı yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ağustosta ara malların payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 11,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde ise ara malların payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzde 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Ağustosta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 664 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 483 milyon dolarla ABD, 1 milyar 258 milyon dolarla Irak, 1 milyar 104 milyon dolarla Birleşik Krallık, 949 milyon dolarla Rusya takip etti. Ağustos'ta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 13 milyar 775 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 11 milyar 416 milyon dolarla ABD, 8 milyar 609 milyon dolarla Irak, 8 milyar 604 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 8 milyar 352 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Ağustosta bu ülkeden 6 milyar 297 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 4 milyar 147 milyon dolarla Çin, 2 milyar 49 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 750 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi. Ağustos'ta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,9'unu oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 38 milyar 413 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 28 milyar 34 milyon dolarla Çin, 15 milyar 328 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 295 milyon dolarla ABD, 9 milyar 132 milyon dolarla İtalya takip etti. Yılın 8 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 37,5 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4'ü buldu. Ocak-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzde 37,5 artışla 30 milyar 746 milyon dolar oldu. Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 146,1 yükselerek 4 milyar 554 milyon dolardan 11 milyar 206 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2021'de yüzde 79,6 iken geçen ay yüzde 63,6'ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolara, ithalat yüzde 38 artışla 225 milyar 486 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan 71 milyar 49 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,5'e geriledi.