Dış ticarette ihracat beklentisi geriledi

Ankete göre, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe kıyasla 12,1 puan gerileyerek 96 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 12,4 puan artarak 126,1 seviyesinde gerçekleşti.

6.01.2023 10:55:060
Paylaş Tweet Paylaş
Dış ticarette ihracat beklentisi geriledi

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan gerileyerek 96 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 12,4 puan artarak 126,1 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,1 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 96 seviyesine düştü. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 19,8 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 12,4 puan artarak 126,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 7,3 puan arttı. İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu ise azalış yönünde etkiledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Nebati'nin çağrısına bir dev daha katıldı: 2023 ürünün fiyatını sabitledi

Bakan Nebati'nin çağrısına bir dev daha katıldı: 2023 ürünün fiyatını sabitledi

ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme

Togg'da inovatif ön sipariş süreci başlıyor

Togg'da inovatif ön sipariş süreci başlıyor

Twitter'da büyük sızıntı

Twitter'da büyük sızıntı

Dış ticarette ihracat beklentisi geriledi

Dış ticarette ihracat beklentisi geriledi

Kamu sosyal tesisleri fiyat tarifesi belirlendi

Kamu sosyal tesisleri fiyat tarifesi belirlendi

Yorum Yaz