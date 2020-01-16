Doğa Koleji'nde devir tamamlandı

Doğa Koleji’nde satış süreci tamamlandı. İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi.

16 OCAK, 20200
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Doğa Koleji'nde devir tamamlandı

Doğa Koleji'nde eğitim gören on binlerce öğrenci ve aileleri kurumun satış sürecindeki belirsizliğin ortadan kalmasını bekliyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

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