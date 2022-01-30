Palandöken, yazılı açıklamasında, elektrik kullanımında tüketim sınırlarına göre yapılan zamlara değindi.

Konutlarda tüketilen elektrik miktarının 150 kilovatsaati geçmesi halinde yüzde 127 zam uygulandığını belirten Palandöken, bu sınırı geçmemek için evlerde buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerektiğini savundu.

Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar da bundan sonra yanmayacak demektir. Bakkallar dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi makinesini ve ütüsünü açmaya korkuyor, esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar da ışıksız kalır."

"Elektrik kullanımında alt sınır konutlarda en az 400-500 kilovatsaat, iş yerlerinde ise 800-1200 kilovatsaat olmalı." ifadesini kullanan Palandöken, "Elektriğin yazdan daha çok kışın kullanıldığını, ısınmada, aydınlanmada, mutfakta, temizlikte, iş yerlerinde her alanda olmazsa olmaz olduğunu belirtmiş ve zam yapılmaması için talepte bulunmuştuk. Esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. İş yerlerinde kullanılan elektrik yazlık- kışlık olarak ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal gazda kademe üst sınırdan belirlenmeli"

Doğal gazda kademeli sisteme geçiş kararına da değinen Palandöken, vatandaş, esnaf ve sanayicinin durumu düşünülerek kademenin üst sınırdan belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Palandöken, en önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek gelmesinin üretimi de tüketimi de olumsuz etkilediğini, yüksek fiyatların hem enflasyonu hem de maliyetleri artırdığını ifade etti.