Doğalgaz fiyatı Rusya-Ukrayna gerilimiyle fırladı

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı.

22.02.2022 12:49:000
Paylaş Tweet Paylaş
Doğalgaz fiyatı Rusya-Ukrayna gerilimiyle fırladı

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 eurodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55’te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, dün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB’nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sektör en az 2 kat büyüyecek

Sektör en az 2 kat büyüyecek

Çift zamlı ücret dönemi

Çift zamlı ücret dönemi

Mehmet Kutman: 2022 dönüm noktası olacak

Mehmet Kutman: 2022 dönüm noktası olacak

Ajandada neler var?

Ajandada neler var?

LCW/Vahap Küçük: Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'deki kadar bilinmek istiyoruz

LCW/Vahap Küçük: Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'deki kadar bilinmek istiyoruz

Gelir gider makasında müthiş daralma

Gelir gider makasında müthiş daralma

Yorum Yaz