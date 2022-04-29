Doğalgaz ithalatı ve tüketimi arttı, stoklar azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şubat ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalat yıllık yüzde 4,50 arttı. En fazla ithalat yüzde 37,51 payla Rusya'dan yapıldı.

Türkiye'nin 2022 yılı Şubat ayında doğalgaz ithalatı ve tüketimi artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Şubat ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalat yıllık yüzde 4,50 artışla 6 milyar 272,55 milyon Sm3 oldu.

En fazla ithalat yüzde 37,51 payla Rusya olurken, Rusya'yı yüzde 23,62 payla ABD, yüzde 11,92 payla Azerbaycan, yüzde 10,50 payla Cezayir izledi. Diğer alım yapılan ülkeler Angola, İran, Mısır ve Nijerya oldu.

Aynı ayda tüketim yüzde 16,47 artışla 6 milyar 833,39 milyon Sm3'e geldi. Üretim yüzde 3,48 düşüşle 29,33 milyon Sm3, ihracat yüzde 43,02 düşüşle 13,81 milyon Sm3 oldu.

Böylece stoklar yüzde 36,23 azalarak 1 milyar 665,43 milyon Sm3'e indi. Stokun 1 milyar 299,74 milyon Sm3'ü yeraltı depolama tesislerinde, 365,68 milyon Sm3'ü LNG terminallerinde bulunuyor. Söz konusu ayda yer altı stokları yüzde 41,04, terminal stokları yüzde 10,19 düştü.