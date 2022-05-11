Doğan Holding ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kâr açıkladı

Doğan Holding 2022 yılının ilk üç ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artırarak 7,4 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Doğan Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk üç ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artırarak 7,4 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Holding’in 2022 yılının ilk üç ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 323 artarak 1,5 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 410 artarak 1,2 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde yüzde 184 artarak 417 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2022 yılının ilk çeyrek konsolide gelirleri 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 323 artarak 1,5 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 410 artarak 1,2 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2022 yılının ilk çeyreğinde 2021 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 184 artarak 417 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseldi.

Akaryakıt perakendesinde gelirler arttı

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı’nın (FAVÖK) yüzde 410 artışla 1,2 milyar TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti.

Yalınay şöyle devam etti: “Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri yüzde157 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri yüksek kapasite faktörleri ile çalışan RES’lerin katkısı ve elektrik fiyatlarındaki artış ile yüzde 229 arttı. Sanayi ve ticaret segmentinde Çelik Halat, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışları ile gelirler yüzde 121 büyüdü. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 263 arttı.”

Kârlılıkta tüm segmentlerde operasyonel verimlilik artışı, etkin işletme sermayesi ve bilanço yönetimi ile iyi seviyelere gelindiğini belirten Yalınay, Holding’in brüt kârlılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 323 artarak, 360 milyon TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise yüzde 8,6’dan yüzde 16,8’e yükseldiğinin altını çizdi.