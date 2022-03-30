Doğan Holding, Karel’e ortak oluyor

Değer odaklı, öncü ve sürdürülebilir bir yatırım holding perspektifi ile yedi farklı sektörde faaliyet gösteren Doğan Holding, yatırım stratejisi paralelinde yeni bir ortaklığa imza attı. Doğan Holding, teknoloji şirketi Karel ile ortaklık için anlaşmaya vararak, hisse devri için resmi işlemlere başladı.

Karel, 1986 yılında Tunaoğlu ailesi tarafından Ankara’da kuruldu. Odağında teknoloji olan beş önemli faaliyet alanında hizmet veren Karel; bulut tabanlı iletişim ve nesnelerin internetini kapsayan telekom çözümleri, savunma sanayi iletişim çözümleri, telekom altyapı projeleri, otomotiv elektroniği ve elektronik kart üretimiyle alanında lider olan bir endüstriyel teknoloji firması. Yaklaşık 3 bin 500 çalışanıyla Ar-Ge’den tasarıma, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri yürüten Karel, dünya standartlarında bir Ar-Ge ve üretim yeteneğine sahip.

Doğan Holding’in Karel’e yaptığı yatırımla eş zamanlı olarak Karel, otomotiv elektroniğinde uzmanlaşan Daiichi firmasının %75 hissesini satın almak üzere bir anlaşma da sağladı. Otomotiv bilgi ve eğlence sistemlerinde Türkiye’nin önce gelen şirketi olan İstanbul merkezli Daiichi, aynı zamanda önemli bir uluslararası oyuncusu.

Çağlar Göğüş: Hızlı ve emin adımlarla büyüyoruz

Karel ile ortaklık anlaşmasını değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş “Özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, teknoloji, mobilite ve fintech alanlarında büyümeyi hedefliyoruz. Katma değerli yeni işlere ve farklılık yarattığını ispat etmiş firmalara yatırım yaparak varlık yapımızı güçlendiriyoruz. Mevcut portföyümüzün içerisinde değer yaratma potansiyeli yüksek şirketlerimizi büyüterek geleceğin işlerine yatırım yapıyor, hızlı ve emin adımlarla büyüyoruz. Ülkemizde endüstrinin ve iletişimin dijitalleşmesine büyük önem veriyor ve bu konuda öncü konumda olmak istiyoruz. Teknoloji yatırımları Türkiye için çok önemli bir fırsat. Bu nedenle Türkiye’nin lider endüstriyel teknoloji firmaları arasında yer alan, elektronik ve iletişim alanlarında uzman Karel ile başlattığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Karel Teknik Murahhas Üyesi Yaman Tunaoğlu ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Teknolojinin çok hızlı geliştiği ve elektroniğin her sektörde önemli bir paydaş haline geldiği bir değişim dönemindeyiz. Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden birisi olarak, bu dönemin ortaya çıkardığı fırsatları en hızlı şekilde değerlendirmek, üretim, haberleşme, savunma, otomotiv gibi güçlü olduğumuz alanlarda organik ve inorganik büyümelerle yurt dışına açılıp küresel bir oyuncu olma yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda, 60 yıllı aşan köklü bir geçmişe sahip Doğan Holding ile güç birliği yapıyor olmanın büyük heyecanı içindeyiz.”