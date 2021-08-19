Doğan Holding, yılın ilk yarısında 6,5 milyar TL gelir elde etti

Doğan Holding, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2021 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 6,5 milyar TL’ye ulaştırdı. Holding’in 2021 yılının ilk 6 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 818 milyon TL oldu. Holdingin dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde yüzde 7 artarak 589 milyon TL’den 631 milyon TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği konsolide finansal tablolarına göre; 2021 yılının ilk yarısında konsolide gelirleri 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2021 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 818 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 64 artarak 551 milyon TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılının ilk yarısına göre yüzde 7 artarak 589 milyon TL’den 631 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide net nakit yılsonuna göre yüzde 28,5 artış göstererek 3,1 milyar TL olurken; solo net nakit ise yıl sonuna göre yüzde 42,2 artarak 3,8 milyar TL oldu.

“Gelir artışının ana nedeni, tüm grup şirketlerinin güçlü ilk yarıyıl performansları”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Holding’in 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde olunmasına rağmen Akaryakıt Perakendesi Segmenti’nin gelirlerinin yüzde 31, FAVÖK ve FAVÖK marjının yüzde 100; Sanayi ve Ticaret Segmenti’nin gelirlerinin ise yüksek ihracat performansı ile birlikte yüzde 134, FAVÖK’ünün yüzde 450 ve FAVÖK marjının ise yüzde 100 arttığını ifade etti.

Göğüş, tüm grup şirketlerinin 2021 yılı performanslarının güçlü seyretmekte olduğunu, Otomotiv Ticaret ve Pazarlama Segmenti’nin gelirlerinin ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 119 artarken; İnternet ve Eğlence Segmenti’nin gelirlerinin ise Kanal D Romanya’nın uydu ve verici hizmet gelirlerindeki artışa bağlı olarak yüzde 62,6 büyüdüğünü kaydetti. Göğüş ayrıca 21 Mayıs 2021’de faaliyet iznini alan D Yatırım Bankası’nın faaliyetlerine başladığını belirtirken; yatırımlarımızdan Sesa Ambalaj’ın gelirlerini artırdığını belirtti.

Ülkemizin pandemi, yangın ve sel felaketleri nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olduğunu belirten Göğüş, elimizden gelen tüm imkanlarla gerekli destekleri sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

“Etkin süreç yönetimi, maliyet tasarrufu, operasyonel verimlilik artışı”

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 64 artışla 551 milyon TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret ve internet ve eğlence segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti.

Kârlılıkta 2021 yılının ilk yarısında alınan tedbirler, etkin kriz, süreç yönetimi, maliyet tasarrufları ve operasyonel verimlilik artışı ile geçen yılın ilk yarısına göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten Yalınay, Holding’in brüt kârlılığının geçen yıla göre yüzde 61 artarak, 508 milyon TL’den 818 milyon TL’ye çıktığının, FAVÖK marjının ise yüzde 7,6’dan yüzde 8,4’e yükseldiğinin altını çizdi.

Yalınay, “Aynı zamanda konsolide net nakdimiz yıl sonuna göre yüzde 28,5 artış göstererek 3,1 milyar TL olurken; solo net nakit ise yıl sonuna göre yüzde 42,2 artarak 3,8 milyar TL oldu” dedi.