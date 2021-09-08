Doğan Holding’in acı kaybı

Galata Wind Genel Müdür Yardımcısı ve CFO’su Yusuf Toklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

8.09.2021 16:27:000
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Doğan Holding’in acı kaybı

Doğan Holding’ten iş dünyasını yasa boğan vefatla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Doğan Grubu şirketlerinden Galata Wind Genel Müdür Yardımcısı ve CFO’su değerli çalışma arkadaşımız, Sayın Yusuf Toklu’yu bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Onu her zaman başarıları, değerli katkıları, pozitif enerjisi ve yüzünden eksik olmayan gülüşü ile hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Toklu ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”



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