Doğan Holding'ten, Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Doğan Holding, geçirdikleri deniz kazası sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı’nın tedavisinin ise normal odada devam ettiğini bildirdi.

4.09.2023 15:31:250
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Doğan Holding'ten, Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Doğan Holding'ten Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisi ise normal odada devam etmektedir. Bu zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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