Dogecoin’de artış var: Elon Musk'ın mesajı ne anlama geliyor?

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu.

14.12.2021 15:53:000
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Dogecoin’de artış var: Elon Musk'ın mesajı ne anlama geliyor?

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Dogecoin’de artış var.

Paylaşımlarıyla kripto paralar üzerinde değişikliklere yol açan ve bu nedenle sık sık eleştiri alan Elon Musk’tan yeni bir paylaşım geldi. Musk twitter mesajında “Tesla, Doge ile bazı ürünleri satın alınabilir hale getirecek ve nasıl gittiğini görecek” dedi.

Peki, bu mesaj ne anlama geliyor?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’nun yorumları şöyle:

“Elon Musk bir yandan Tesla’daki hisselerini satmaya devam ederken, diğer tarafta Tesla’nın bazı ürünlerin Doge ile satışa başlayacakları hakkında attığı tweet yaklaşık bir aydır düşüş gördüğümüz kripto para piyasasında hareketliliğe neden oldu. Hatırlanacağı üzere Tesla 12 Mayıs’ta Bitcoin ile satışları durdurmuş ve kripto paraların toplam piyasa değeri bir haftalık süreçte yüzde 50 gerilemişti.”

Elon Musk’ın kripto piyasasında kitleleri arkasından sürüklediğini vurgulayan Süllü, Tesla’nın yeniden kripto kabul edeceğini söylemesinin yeni bir ralli haberi olabileceğini belirtiyor.

Süllü, “Tesla’nın Doge ile satılması yeni Doge alımlarından ziyade marka değeri taşıdığı için kripto para piyasasına dikkatleri çekti diyebiliriz” diyor.

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