Doğrudan satış sektöründeki iş ve kazanç fırsatları

Son dönemde doğrudan satış sektörü, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi dijital dünyadaki gelişmelerden oldukça etkilendi. İletişim tarafındaki bu hızlanmayla birlikte doğrudan satış sektörüne yeni giriş yapan kişilerin yaş ortalaması da gençleşti. Artık 35 yaş altı erkekler de bu sektöre ciddi şekilde giriş yapıyor. Bu durum artık gençlerin de sektördeki iş ve kazanç fırsatlarının farkında olduklarını gösteriyor.

Özlem Aydın Ayvacı/Capital

Jeunesse Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner, doğrudan satış sektöründe yaşanan gelişmeleri Capital’e anlattı:

Son dönemde doğrudan satış sektörü, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi dijital dünyadaki gelişmelerden oldukça etkilendi. İletişim araçlarının farklılaşması, sosyal medyanın bir haberleşme ve reklam kanalı olarak kullanılması gibi gelişmeler, sektördeki hem şirketleri hem çalışanları bu mecraları çok daha aktif kullanmak durumunda bıraktı. Facebook, Instagram, Youtube gibi mecralar artık hem kurumların hem bireylerin ana iletişim kanalları haline geldi. Eskiden yüz yüze yapılan birçok toplantı ya da görüşme hem dijitalleşme hem de pandeminin etkisiyle artık neredeyse tamamen dijitalde yapılıyor.

İletişim tarafındaki bu hızlanmayla birlikte doğrudan satış sektörüne yeni giriş yapan kişilerin yaş ortalaması da gençleşti. Artık 35 yaş altı erkekler de bu sektöre ciddi şekilde giriş yapıyor. Bu durum artık gençlerin de sektördeki iş ve kazanç fırsatlarının farkında olduklarını gösteriyor.

Bu sektörün güçlü oyuncularından Jeunesse Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner, “Son dönemde gıda takviyesi kategorisindeki ürünlere talep çok arttı. Tüketiciler bu ürünleri daha fazla satın almaya ve kullanmaya başladı. Bu kategorideki ürünlerin bulunduğu en önemli sektörün de doğrudan satış sektörü olmasının bu değişimde etkisi büyük.

Tabii bu değişimin en önemli tetikleyicilerinden biri de dijitalleşme ile beraber WoM olarak tabir ettiğimiz kişisel tavsiye yoluyla pazarlama. Artık insanlar çevrelerindeki insanlardan gelen tavsiyeleri daha çok önemsiyor ve alım kararlarını buna göre veriyor. Kişiler deneyip memnun kaldıkları bir kozmetik ya da gıda takviyesi ürününü çevresindekilere de tavsiye ediyor hatta sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bu pozitif kullanıcı deneyimi de diğer insanları tetikleyerek ürünleri onların da almasına yol açıyor. Jeunesse Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner, Capital’in doğrudan satış sektöründeki gelişmelere dair sorularını şöyle yanıtladı:

Doğrudan satış sektörü Türkiye’de 2020 sonunda ne kadarlık cirosal hacme ulaştı? Sektörün büyüklüğü hakkında bilgi verebilir misiniz?

2019’da 2,7 milyar TL olan büyüklüğün 2020 sonunda 3 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Doğrudan satış sektöründe dünyada yıllık 1 milyar dolar üzerinde satış hacmine ulaşan 24 ülke mevcut. Bu, Türkiye olarak bizim hala doğrudan satış alanında büyüyebileceğimizin göstergelerinden biri.

Doğrudan satış sektöründe Türkiye’de kaç oyuncu var? Son yıllarda sektörde şirket sayısında da bir artış var gibi görünüyor. Rakamlar nasıl?

Türkiye gerek nüfusuyla gerekse Türk insanının girişimciliğiyle doğrudan satış için çok yüksek potansiyele sahip bir pazar. Her ne kadar 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de kullanılan bir satış sistemi olsa da hala kat edecek çok yolumuz var ve büyümeye çok açık. Doğrudan satışın nasıl çalıştığını bilmeyen hala yüzde 57’lik bir kesim mevcut. Bu nedenle Türkiye hem yabancı network marketing şirketlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor hem Türk şirketleri için ürünlerini müşteriye ulaştırmak açısından çok cazip bir kanal olmayı sürdürüyor. Bu nedenlerle hem yerli hem yabancı doğrudan satış şirketi sayısında sürekli bir artış gözlemliyoruz.

Türkiye’de sektör kaç kişiye istihdam sağlıyor?

2019 yılında 1,3 milyon kişiye gelir sağlarken bunun 2020 yılında 1,5 milyon kişiye çıktığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda distribütörlerin yüzde 80’inin kadın olduğunu gözlemliyorduk. Şu anda kendi işini yapmak isteyen 35 yaş altı erkek girişimcilerin sayısının da artmasıyla bu oran yüzde 75’e geriledi. Ancak hala 35 yaş üzeri kadınların sektörde yoğun olduğunu gözlemliyoruz.

Pandemide uzaktan çalışma ile birlikte doğrudan satış sektörüne kaç kişi katıldı? Doğrudan satış sektörü pandemide nasıl bir büyüme yaşadı?

Doğrudan satış yapısı gereği zaten çok uzun yıllardır insanlara esnek çalışma fırsatı sunuyor. Dünyada, doğrudan satış sektöründe satış temsilcisi olanların yarısı kendisine indirimli ürün almak için sisteme girer. Yüzde 37’si yarı zamanlı ve ek iş olarak çalışır. Sektördeki çalışanların sadece yüzde 13’ü bu işi tam zamanlı iş olarak yapar. Çalışma şeklinizi, yerinizi ve saatinizi tamamen ihtiyaçlara ve hayallere göre planlayabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte, istediğiniz yerde, kazanmak istediğiniz kadar çok çalışıyorsunuz. Bu nedenle özellikle pandemi döneminde doğrudan satış sektöründe ciddi bir büyüme yaşandı. Aynı zamanda Jeunesse olarak pandemiye çok hazırdık. Tamamen teknolojik altyapıya sahip ve operasyonun tamamının online gerçekleştirildiği bir yapıya sahibiz. Bu nedenle gerek tedarik, gerek sipariş gerekse ödeme anlamında süreci problemsiz atlattık.

Jeunesse kaç yıldır Türkiye’de? 2019 ve 2020 yıllarında nasıl bir büyüme ve ciro sağladınız? Jeunesse satış kadrosu sayısı nasıl gelişti?

Jeunesse Global şu an dünyada 140 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye olarak biz 73 ülkeden oluşan Avrupa ve Orta Doğu bölgesine bağlıyız. Bu bölge içerisinde 2020 yılını 5’inci sırada kapattık. 2021’de ilk 6 ayda dolar olarak yüzde 69 büyüme ile 4’üncü sıraya çıkmış durumdayız. Dolar olarak aylık, çeyrek ve yıllık satış rekorlarımızı kırdık. Son 2 yıl şirketimizin ivmesinin arttığı altın yıllar oldu. Bu başarıda operasyon olarak hızlı ve çözüm odaklı olmamızın etkisi büyük. Ayrıca Türkiye’de üretilen ulaşılabilir fiyatlı, yüksek kaliteli ve eşsiz ürünlerimize hem Türkiye’den hem Avrupa’dan ciddi talep oluştu.

Bu başarının sonunda global tarafından nasıl ödüllendirildiniz?

Son 2 yıl içinde Türkiye merkez ofisine Türkmenistan ve Azerbaycan bağlandı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Arnavutluk’un bağlanmasını bekliyoruz. Bu ülkelerin Türkiye’ye bağlanmasındaki en önemli sebeplerden birisi operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz önem. Distribütörlerin ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ürünlere zamanında ulaşabilmesi, çözüm odaklı ve hızlı işleyen müşteri hizmetleri, distribütörlerimizin büyüme planlarına verdiğimiz destekler, sağladığımız altyapı en önemli noktalar. Özellikle son dönemde yine İstanbul Koşuyolu’nda distribütörlerimizin kullanımı için planladığımız ofis ve toplantı odaları haftanın 7 günü sabah 09:00 ile 22:00 arası açık bulunuyor.

Doğrudan satış sektörü ekonomi içinde nasıl bir yere ve öneme sahip?

Doğrudan satışın en basit tanımlaması tavsiye üzerine pazarlamadır. Bir ürünü kullandığınızda ve beğendiğinizde bir karşılık beklemeden bunu başkalarına tavsiye edersiniz. Doğrudan satışın en önemli özeliği zaten yapmaya gönüllü olduğunuz şey için size bir kazanç öneriyor olması. Özellikle son yıllarda kişisel tavsiyenin diğer pazarlama araçlarına göre satın alma kararında daha büyük bir paya sahip olması, doğrudan satışın geleceğinin ne kadar parlak olduğunun göstergesi. Aynı zamanda başlamak için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğunun olmaması, kolay iade, herhangi bir diploma, yabancı dil bilme şartı olmaması ve başlangıçta herkesin eşit fırsata sahip olması çok büyük bir avantaj.

Sektörümüzdeki bir başka trend ise esnek çalışma. Distribütörlerimiz mesai saatlerini kendileri planlayarak, sabit bir mesaiye bağlı kalmadan işlerini organize edebiliyorlar. Hafta içi mesaili bir işte çalışıp, mesai sonrası ya da hafta sonu network marketing’e vakit ayırabiliyorlar. Özellikle dijital gelişmelerle birlikte artık insanlar çalışma saatlerini kendilerinin ayarlayabileceği işleri yapmak istiyorlar. Network marketing de bu esnekliği sağlayabilen sektörlerin başında geliyor.

Yine bu esneklik sayesinde distribütörlerimiz ciddi bir ek gelire de sahip oluyorlar ki sektörümüzdeki önemli diğer bir trend de bu. Satış yaparak ve sonrasında satış ekipleri oluşturup onların yapacağı satışlardan komisyonlar alarak, distribütörlerimiz ciddi bir ek gelire sahip olabiliyor.

2021 hedefleriniz neler?

2021’i Orta Doğu ve Avrupa bölgesinde 4’üncü sırada kapatmayı planlıyoruz.