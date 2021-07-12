Doğuş Grubu, “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifi başlattı

Bu inisiyatif ile tüm Grup şirketlerinden farklı uzmanlıklara sahip çalışanlar bir araya gelerek, yapay zekâ ve karar destek sistemleri alanlarında projeler yürütüyor.

Farklı coğrafyalarda 19 bin çalışanıyla otomotiv; yeme-içme, turizm ve perakende; medya, inşaat, enerji, gayrimenkul başta olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyetlerini sürdüren Doğuş Grubu; insan kaynakları uygulamalarında insan odaklılık, esneklik ve kapsayıcılık çerçevesinde hareket ediyor.

Teknoloji alanında büyük veri analitiği, yapay zekâ, makine öğrenmesi, IoT teknolojisi, blockchain, bilgi güvenliği, yazılım, analiz ve sistem altyapısı gibi konulara odaklanan Grup, “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifini hayata geçirdi.

Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Buse Kasapoğlu Özen “Bu anlamda ‘veri’ en değerli varlıklarımızdan biri. Veriyi anlamlandırarak misafirlerimize benzersiz deneyimler sunuyor, hayatlarına değer katıyor ve hizmetlerimizi daha anlamlı hale getiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşımak ve Grup içinde ortak bir veri dili oluşturmak üzere geçtiğimiz yıl haziran ayında “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifini kurduk. Bu inisiyatifte tüm Grup şirketlerimizden farklı uzmanlıklara sahip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor,

Grup şirketlerimizin veriyle tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yapay zekâ çalışmalarını ve karar destek sistemlerini hayata geçirecek projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda üniversitelerle iş birliği içerisinde ve teknoloji odağında tüm ihtiyaçlara yönelik kapsamlı hizmet ve çözümler sunan Doğuş Teknoloji'nin yetkinlikleriyle çalışanlarımıza veri bilimi alanında eğitimler sunuyoruz.

Veri odaklı yönetim vizyonumuzu desteklemek, Grup içinde bu kültürü yaygınlaştırmak üzere geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlattığımız ve sekiz ay sürecek olan Sabancı Üniversitesi ile geliştirdiğimiz Veri Bilimi Eğitim Programını tüm Grup şirketlerimizdeki çapraz ekiplerden 65 arkadaşımızın katılımıyla hayata geçirdik. Eğitim programını tamamlamış olan çalışma arkadaşlarımız kendi şirketlerinde konunun elçileri olarak konumlanacaklar ve veri farkındalığı yaratılması görevlerini de üstlenecekler. Veri Bilimi Eğitim Programı’nda veri bilimci ve veri çevirmeni olarak iki farklı profil yetiştiriyoruz. Veri bilimci olan arkadaşlarımız veri üzerinden modellemeleri yaparken, veri çevirmeni olan arkadaşlarımız ise iş problemlerini veri odaklı bakış açıları ile değerlendirip karar verme süreçlerinde ileri analitik çözümleri oluşturuyor. Bu program dışında tüm çalışma arkadaşlarımızın gelişimini desteklemek için her ay veri odağında webinarlar ve paneller organize ederek hem Grup içi hem de Grup dışından alanında uzman konuşmacılarla bir araya geliyoruz” dedi.

Doğuş Grubu’nda veri okuryazarlığının artırılması ve yapay zekadan üretilecek faydanın bütün çalışanlar ve gelecek nesiller tarafından benimsenmesi için projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Doğuş Teknoloji CHRO’su Aslı Barış, “Veri ile çalışma kültürümüze uygun potansiyel yeteneklere ulaşmak ve çalışılacak vakalardan ilham almak üzere veri projeleri çalışanları, yazılımcılar ve öğrencilerin katılımıyla Doğuş Teknoloji ile Doğuş Datathon’unu organize ettik. Bu programda Grup şirketlerimize ait gerçek vakalar üzerinde çalıştık.

Yine Doğuş Teknoloji Geleceğe Giriş Genç Yetenek Programı ile teknik ve yetkinlik bazlı değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 2., 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine Doğuş Teknoloji’de benzersiz bir staj deneyimi sunuyoruz. Program ile aramıza katılan genç yetenekler, gerçek projelerde çalışarak, birçok farklı teknolojiye dokunma ve bir takımın parçası olmayı deneyimleme şansı elde ediyor.

2021 dönemi için programa başvuran 7741 genç arkadaşımıza, Yazılım Geliştirme, İş Analizi, Veri ve Teknoloji Operasyonları olmak üzere dört ayrı alanda sınav seçeneği sunarak, ilgi alanlarına yönelik bir değerlendirme süreci tasarladık. Grup mülakatı ve vaka çalışmalarının da sonunda bu sene yaklaşık 160 genç yeteneği aramıza katmayı hedefliyoruz” dedi.