Doğuş Otomotiv YKB Bilaloğlu'ndan otomotivde 2025 tahminleri

Ali Bilaloğlu, 2024'e ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini AA muhabirine anlattı. Bu yıl otomotiv pazarının uzmanların geçen yıl yaptığı öngörüye nispeten çok daha pozitif ve olumlu geliştiğini kaydeden Bilaloğlu, 2024'ün başında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tahminlerinin yüzde 30-40 üzerinde bir pazar geliştiğini söyledi.

Bilaloğlu, yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 68 bin adetlik toplam pazara ulaşıldığını anımsatarak, bunun Türkiye'nin otomotiv pazarında rekor kırdığı 2023'e yakın bir rakam olduğuna işaret etti.

Kasım ve aralık aylarının firmaların kampanya dönemleri olduğuna dikkati çeken Bilaloğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla satışlar da hız kazanacaktır. Elimizdeki veriler ışığında şu anki rakamların önümüzdeki ay içinde gerçekleşeceği varsayımıyla bu yıl pazarın, ağır ticari araç pazarı hariç, 1,2 milyonun üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Türkiye otomotiv pazarının her yıl farklı dinamiklere bağlı geliştiğini görüyoruz. Ancak şu an için Türkiye'nin demografik yapısının bu pazar seviyelerinde son derece etken olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye genç bir nüfus. Nüfusun önemli bir bölümü tüketimi yüksek olan bir kesim ve her türlü tüketim aracında olduğu gibi otomobil alımı da yapıyor. Önümüzdeki yıllarda artacak yaş dilimi ve bundan dolayı da Türkiye'de otomotiv pazarının büyüme yaşaması şaşırtıcı bir durum değil."

Bilaloğlu, gelecek yıllarda da ekonomik dalgalanmaların da göz önünde bulundurularak otomotiv pazarının yükselme trendinde olacağını ifade ederek, "Ayrıca, yıl içinde GSR II regülasyonundaki düzenlemenin süresinin uzaması, ÖTV'siz satılan araçların limitlerinin artırılması kararı, ÖTV'nin artacağı yönünde yayılan asılsız iddiaların tüketicilerin alım kararlarını öne çekmeleri gibi etkenler de pazarın şu andaki konuma ulaşmasında etkili oldu. Türkiye gibi büyük ekonomili, gelişmiş sanayi ülkelerine bakıldığında, otomotiv sektöründeki öngörülebilirliği sağlamak için devletin uyguladığı vergi politikalarının daha stabil olduğunu, yıl içerisinde değişikliğe gidilmediğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sektörde, fiyatlarda artış ihtimali bulunuyor"

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, küresel gelişmelere değinerek, dünyada şu an birçok bölgede çalkantılı ve karışık bir dönem yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun da dünyanın en zorlu jeopolitik ortamlarından olduğuna vurgu yapan Bilaloğlu, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan bizim ne kadar istikrarlı kalacağımız ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebileceğimiz. O anlamda da çok başarılı bir politika uygulandığını görüyoruz. Ekonomik ve politik anlamında enflasyon gerilemesi, cari açığın azalması gibi olumlu gelişmeler var. Diğer yandan yüksek faiz politikası ister istemez yatırımcıyı korkutuyor. Otomotiv sektöründe bu duruma bir de BDDK mevzuatı ekleniyor. Yani faiz oranının yüksekliği dışında otomobil almak isteyenlerin belli bir rakam kısıtlamasına tabi olması durumu var. Modele, motor hacmine ve segmente göre ÖTV, aldığınız kredinin geri ödeme şartları gibi etkenler satın almayı zorlaştırıyor."

Bilaloğlu, 2025 için açıklanan ve devlet bütçesinde ÖTV için öngörülen gelir beklentisinin gelecek yıl için öngörülerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Mevcut şartlarda, bu beklentinin yaklaşık 1,7 milyon adetlik bir araç satışına denk geldiğini belirten Bilaloğlu, "Önümüzdeki yıl elektrikli araç model sayısının da artacağı düşünülürse, ÖTV oranlarının daha düşük olmasından kaynaklı, gerçekçi bir beklenti olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Bilaloğlu, Avrupa ve dünyada şu an global krizlerden dolayı enerji fiyatlarının yukarı eğilimli olduğunu, enerji fiyatlarının özellikle otomotiv sektöründe önemli bir faktör olarak öne çıktığını vurgulayarak, gelecek yıllarda sektörde, enerji yoğun alanların hepsinde olduğu gibi fiyatlarda bir artış ihtimalinin ciddi anlamda bulunduğunu kaydetti.

"Elektrikli araç pazar payının yüzde 30 seviyelerine çıkacağını öngörüyorum"

Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv için 2024'ün genel anlamda iyi geçtiğini, şirketin önceliğinin her zaman müşteri memnuniyeti ve sunabildikleri hizmet kalitesi olduğunu aktardı.

Pazar payının veya segment liderliğinin şirket için ikinci planda yer aldığını anlatan Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"Neticede öncelikli hedeflerimizi, yani müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini belirli standartların üzerinde yakaladığınız zaman pazar payı da bunun doğal bir sonucu oluyor. Bu yıl Doğuş Otomotiv, 2023'e göre yüzde 8 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç pazar payımız yüzde 16,3'e ulaştı. Ticari araç yüzümüzü güldürdü. Orada hafif ticari ve ağır vasıta olarak bakıldığında pazar payımız yüzde 9'a ulaştı. Türkiye'deki elektrikli araç pazarı rakamlarına bakacak olursak, ocak-kasım döneminde elektrikli araç pazar payı geçen yıla göre yüzde 38'lik artışla 83 bin adedi aştı."

ÇİNLİ MARKALAR

Bilaloğlu, tam elektrikli ve hibrit araçların payının toplam pazarın yüzde 27'sini oluşturduğunu anlatarak, model sayısının da bu dönemde arttığını belirtti.

Model sayısının artması ve Çinli markaların Türkiye'ye girmesiyle pazar payının pozitif anlamda ilerlediğine işaret eden Bilaloğlu, "Doğuş Otomotiv olarak bütün Volkswagen Grubu markalarını temsil ettiğimiz için bu yıl bizim elektrikli araç için çıkarma yılımız oldu. Hemen hemen her markamızın en az bir, çoğu markamızın iki veya üç elektrikli modelinin lansmanını yaptık. Volkswagen Grubu'nun da önümüzdeki yıllarda yapacağı lansmanlarla elektrikli araç model sayımız 20-25 olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv markalarının elektrikli araç atağına başladığını vurgulayarak, farklı markaların da aynı aktiviteler içerisinde olduğunu dile getirdi.

Çinli markaların üretim tesisi kurma çalışmalarının yakın zamanda sonuçlanacağını anımsatan Bilaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Togg'un da üretim kapasitesini artıracağını düşünüyorum. Durum böyle olunca, mevcut ÖTV şartlarının değişmemesi koşuluyla elektrikli araç pazar payının yüzde 30 seviyelerine çıkacağını öngörüyorum. Doğuş Otomotiv olarak 2024'te bir şirket kuruluşu da yaptık, D-Charge. Şu an 27 ilde yaklaşık 335 soketimiz var. Önümüzdeki yıl bu 48 ile çıkacak ve 670 soketimiz olacak."