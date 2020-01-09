Dolar 5,90'nın altında

Trump’ın açıklamalarından hemen önce 5,95’in üzerindeki dolar/TL kuru, Trump’ın yumuşak açıklamalarıyla birlikte 5,90 seviyelerine çekildi. Bu sabah 5,91-5,92 bandında işlem gören Dolar/TL, bankalararası piyasada 5,89 seviyesine düştü.

Euro/TL ise, 6,55 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 296 LİRAYA DÜŞTÜ

Bu sabah serbest piyasada gram altın 296,12 liradan alınırken, 296,17 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 494,46 liradan satılıyor. Dün sabah jeopolitik risklerin baskı yaratmasıyla 1.600 dolara yükselen altının ons fiyatı bu sabah itibariyle 1,554 dolara geriledi.