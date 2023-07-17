Dolar, altın, borsa... Yeni haftaya nasıl başladılar?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,2520 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,1923'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,3420'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla üst üste 6 işlem günü yaşanan düşüşünü sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 99,9 seviyesinde bulunuyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1240'ta seyrediyor.

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı.

Altının gram fiyatı 1.649 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.649 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.649 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.