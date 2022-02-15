Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4 bankaya yetki verdi.

15.02.2022 10:37:000
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Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 4 bankaya yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verdi.

Konuya ilişkin duyuru, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi.

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