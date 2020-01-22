"Dolar çok güçlü, faizler düşmeli"

ABD başkanı Donald Trump CNBC'ye yaptığı değerlendirmede doların çok güçlü olduğunu söyledi.

22 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
"Dolar çok güçlü, faizler düşmeli"

Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulunduğu Davos'ta konuşan Trump, "Dolar çok, çok güçlü," dedi ve bunun kulağa güzel geldiğini, birçok yönden iyi olduğunu, ancak imalat sektörü dikkate alındığında çok kötü olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, öte yandan, faizlerin daha da düşürülmesi yönündeki isteğini tekrarladı.

Trump, "Doların güçlü olmasını istiyorum, doların çok güçlü olmasını istiyorum. Doların müthiş olmasını istiyorum. Ancak eğer faizleri düşürürseniz, çok fazla iyi şey olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Uzun yargılama süreleri kısalıyor

Uzun yargılama süreleri kısalıyor

Noterde kredi kartı dönemi başlıyor

Noterde kredi kartı dönemi başlıyor

Aksa Enerji'den üretimi durdurma kararı

Aksa Enerji'den üretimi durdurma kararı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.