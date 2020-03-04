Dolar düşüşte, altın yükselişte

Türkiye'de Fed kararıyla birlikte 6,05'e kadar çekilen dolar/TL kuru, 6,10'un altını gördü. Spot altın fiyatları ise yeniden yükselişe geçti.

Dün akşam Fed'in 'acil' kodlu faiz indirim kararı piyasalarda farklı yorumları da beraberinde getirdi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı güçlenirken; faiz indirimi ABD borsalarında ise yüzde 3'e yaklaşan düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 2,94, S&P 500 endeksi yüzde 2,85, Nasdaq endeksi de yüzde 2,99 düşüşle kapandı.

ABD borsaları neden sert düştü?

2008 yılından bu yana ilk kez planlanan toplantılar dışında 'acil' faiz indirimine giden Fed'in bu kararı, piyasalarda ABD ekonomisine yönelik endişelerin ve soru işaretlerinin artmasına yol açtı. Yatırımcılar, koronavirüsün piyasalarda yaratabileceği hasar azaltma amacıyla yapıldığı ilan edilen faiz indiriminin ardında başka nedenler aramaya başladı. Enflasyon hedefine ulaşılamayacağı, Fed'in resesyon endişesi yaşadığı ve koronavirüs salgınının faiz indirimine bahane olduğunu da dile getiriliyor.

Dolar/TL 6,10'un altından işlem görüyor

Fed kararıyla birlikte dolar/TL 6,05 seviyelerine kadar çekilmişti. Ardından hızlı geri çekilmeye karşı gelen tepki alımlarıyla kur gece boyunca 6,10-6,12 bandında dengelendi. Öğlen saatlerinden itibaren ise dolar kuru 6,10 seviyesinin altından işlem görmeye başladı.



Yurtiçi piyasalar bugün Fed'in kararının yansımalarının yanı sıra İdlib konusundaki gelişmeler de yakından takip edilecek.

Borsa ekside açıldı artıya geçti

Açılışta yüzde 0,22 azalarak 110 bin 959 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gelen alımlarla artıya döndü. Endeks 10:20 itibarıyla yüzde 0,42 artışla 111 bin 675 puandan işlem görüyordu.

Altın fiyatları da yükselişe geçti

Fed'in faiz kararının hareketlendirdiği piyasalarda altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte 1700 dolara dayanan spot altın fiyatları son günlerde 1600 doların altına gerilemişti. Fed'in sürpriz faiz indirim kararıyla birlikte altının ons fiyatı 1600 dolardan 1650 doların üzerine tırmandı. Bu sabah saatlerinde de altının onsu 1642 dolar seviyelerinde.