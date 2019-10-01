Dolar kur güne yatay başladı

Dolar/TL'de yeni hafta yatay seyirle başladı. Sabah 5.9420 seviyesini test eden kur, 5.9360 seviyesinde işlem görüyor.

23 ARALIK, 20190
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Dolar kur güne yatay başladı

Bu hafta Noel tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle piyasada işlem hacimlerinde düşüş yaşanacak.

Analistlere göre, geçtiğimiz hafta 5.80 sınırından almış olduğu destekle sert yükseliş gerçekleştiren dolar/TL yeni haftaya başlarken de 5.9430 sınırını gördü. Bu seviyeden geri çekilen kurda olası kar satışlarında 5.91 ve 5.8810 destekleri gündeme gelebilir. Diğer yandan kurun 5.9430 direnci üzerinde fiyatlanması halinde 5.9840 yeni direnç seviyesi olarak izlenecek.

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