Dolar kuru tarihi rekora gidiyor

Düzenleyici kurumlardan gelen TL'ye yönelik hamlelerin yanı sıra politik risklerin gündeme gelmesi kurda oynaklığı artırdı ve dolar/TL 7.19 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalar güne TCMB’den swap ve BDDK’dan bankaların yurtdışı bankalarla TL işlemlerini sınırlama hamleleriyle başladı.

Swap piyasasında işlem limitlerinin yüzde 40'a yükselmesi TCMB’nin döviz rezervlerinin artmasına katkı sağlayacak olsa da swap hariç rezervlerin düşük olması soru işareti yaratmaya devam ediyor.

Ek olarak Libya ve Suriye'ye yönelik risklerin ön plana çıkması kurda yukarı yönlü sert hareketler yaşanmasına neden oluyor.

Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini sürdüren ve günün büyük bir kısmını 7.15 civarında geçiren dolar/TL kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16:00'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinin başlamasıyla birlikte yukarı yönlü atağını sürdürdü ve 7.1958 seviyesini gördü.

Bakan Albayrak’ın telekonferansta swap görüşmeleri için “G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim” açıklaması ardından tekrar geri gelen kur saat 17:17 itibariyle 7.1830 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.7890 seviyesini gördükten sonra 7.7625 seviyesine geriledi.

Dolar/TL, Ağustos 2018'de 7.24 ile zirve görmüştü.

Yeni düzenlemeler tedirginlik yarattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bazı yurtdışı TL işlemlerinde sınırlamaya yönelik düzenlemeye gitti.

BDDK kararında "...Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0.5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Dolar/TL'de yükseliş koronavirüs döneminde belirginleşse de, benzer ülkelere göre petrol fiyatları ve kamunun ilk çeyrekte 30 milyar doları bulan döviz arzı nedeniyle sınırlı kalmıştı.

Ancak son birkaç haftada petrol fiyatlarındaki düşüşün durması ve rezervlerdeki hızlı kayıplara ilişkin soru işaretleri nedeniyle TL'de değer kaybı hızlandı. Benzer para birimlerinden pozitif ayrışma ise yerini negatif ayrışmaya bıraktı.

Endişeler belirginleşiyor

Bir bankanın Hazine yetkilisi, "Piyasalarda ekonomiye yeni bir döviz girişi sağlanıp sağlanamayacağı, ekonominin kademeli açılmaya başlamasının piyasalara etkilerini takip ediyoruz. İkinci çeyrekte sert bir daralma olacak, bu fiyatlandı. Ancak Mayıs ve Haziran'da Türkiye'de ve dünyada ekonomiler kademeli açılıyor. 'Hasar ne kadar azaltılabilecek? Sağlığa etkisi ne olacak?' bu iki sorunun yanıtı çok önemli. Bu süreç Türkiye gibi yeni bir döviz girdisi ihtiyacı olan bir ülkede ekonomik tahminlerin de baştan aşağı değiştirilmesi ile de sonuçlanabilir" dedi ve ekledi:

"Dünyada dolar, euro yen ... döviz likiditesi artık neredeyse sınırsız. Kısa vadeli sermaye endişelerini ortadan kaldırabilecek gelişmelerin ya da şu anda güvenli limanda kalmak isteyen yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yöneldiğini de görebiliriz. Pek çok krizden çıkışta bu yaşandı. Ancak kısa vadede ise endişeler belirginleşiyor. BDDK adımı kurda kısa vadede büyük bir aşağı yön getirmese de yukarı gidişi biraz sınırlayabilir. Bu son dönemde atılan bir çok adımlan da devamı niteliğinde. Dün açıklanan REK verileriyle de teyit edildiği üzere TL aşırı değersiz bir yere doğru gidiyor. Konvertibiliteyi azaltan her adımlar ise kısa vadeli etkilerinin ötesinde kalıcı olması halinde orta vadede negatif yansıyacaktır."