Dolar tarihi zirvede, gözler Merkez Bankası'nda

Dolar/TL kuru Aralık 2021'de gördüğü 18,3633 seviyesini aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Fed kararı ardından dolarda güçlenme görülürken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında geriledi.

Dolar/TL kuru 20 Aralık 2021'de 18,3633 ile gün içi rekor seviyeye yükselmiş, o günün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat enstrümanını açıklamasının ardından sert düşüş kaydetmişti.

2022 Mayıs ayına kadar görece istikrarlı bir seyir izleyen kur sonrasında yükseliş ivmesine geçmiş ve yeniden 18 seviyesinin üzerini görmüştü. Ağustos toplantısına kadar politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutan TCMB bu toplantıda beklentilerin aksine 100 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, dolar/TL kuru 18,36 seviyelerinde fiyatlanıyor.