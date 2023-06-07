Dolar ve Euro'da yeni rekor: Altın zirveyi gördü...

Dolar/TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda yüzde 5'i aşan yükselişle rekor seviye izlendi.

Dolar'da yükseliş ivmesi devam ediyor. Dolar 21 lira sınırı da aştı. İstanbul serbest piyasada dolar 22,7620 liradan, euro 24,3220 liradan güne başladı.

Dolar/TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda yüzde 5'i aşan yükselişle rekor seviye kaydedildi. Bu yükselişin ardından kurda yeni rekor 22,85 oldu. Dolar/TL güne 21,61 seviyesinden başlamıştı. Dolar/TL'de 3 günlük yükseliş yüzde 8'i aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20'yi aşan yükseliş yaşandı.

Euro/TL tarafında da 24,55 ile rekor görüldü. Dün doların satış fiyatı 21,5010 lira, euronun satış fiyatı ise 22,9490 lira olmuştu.

Altın zirveyi gördü

Gram altında ise Dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1.441 TL ile rekor kırıldı. Spot altın ons başına 1960 dolardan işlem görüyor. Gram altında ise rekor serisi devam ediyor.

Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise Dolar/TL kurunda 22,85 ile tarihi zirvelerin görülmesiyle 1.441 TL ile rekor kırması sonrası 1.432 TL’den alıcı buluyor.