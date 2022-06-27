Dolarda 'BDDK önlemi' düşüşü sürüyor

Cuma akşamı görülen gerileme, haftanın ilk işlem gününde de hızlı şekilde devam ediyor.

27.06.2022 09:29:000
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Dolarda 'BDDK önlemi' düşüşü sürüyor

Dolar/TL kurunda BDDK'nın TL ticari kredi kullanımına ilişkin getirilen yeni koşul sonrasında Cuma akşamı görülen gerileme, haftanın ilk işlem gününde de hızlı şekilde devam ediyor.

Dolar/TL yeni haftaya sert düşüşle girdi.  Kur yüzde 4'ü aşan gerilemeyle 16,10 seviyesinin altını test etti. Böylelikle dolar/TL'de 26 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Cuma günü dolar/TL'de yüzde 2,5'lik düşüş izlenmişti.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3280 liradan, avro 17,1960 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 16,3260 liradan alınan dolar 16,3280 liradan satılıyor. 17,1940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,1960 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.

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