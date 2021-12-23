Dolarda son durum: Düşüş trendi sürüyor

Dolar güne düşüşle başlamasının ardından 11,55 lira seviyelerinde işlem görüyor.

23.12.2021 11:11:000
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Dolarda son durum: Düşüş trendi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş dün de devam etti ve dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 12,20'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,3 azalışla 11,5510 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 5,2 değer kaybederek 13,1120'den, sterlin/TL yüzde 5 düşüşle 15,5090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaların dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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