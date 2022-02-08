Dolarda son durum: Yükseliş sürecek mi?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,5915'ten tamamladı.

Dolar, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,6400 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 15,5550'den, sterlin/TL yüzde 0,25 artışla 18,4480'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 95,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1400'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları ve jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin olduğunu, ABD'de ise dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.