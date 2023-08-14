Dolar/ruble paritesi ilk defa 100’ü geçti

Dolar/ruble paritesi Mart 2022’den bu yana ilk defa 100’ü geçti.

14.08.2023 10:00:470
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Dolar/ruble paritesi ilk defa 100’ü geçti

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

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