Dolar/TL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,84 seviyelerinde işlem görüyor.

24.09.2021 10:43:000
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Dolar/TL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 8,7679 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,8410 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,68 artışla 10,3810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,82 yükselişle 12,1280'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen altında 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin hızlanması ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed yetkililerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edeceğini belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını söyledi.

Analistler, yüzde 1,44 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

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