Dolar/TL'de düşüş hızlandı

Koronavirüs salgını küresel piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor, Merkez Bankaları ve hükümetler de virüsün ekonomiye verdiği hasarı aza indirmek için adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak Fed dün koronavirüse karşı 'sınırsız' önlemler açıkladı, Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi. Fed kararı öncesi 6.60'ın üzerinde seyreden dolar karar sonrası 6.60'ın altına gevşedi.

Dün 6.56'dan kapanan dolar bu sabah yüzde 1'in üzerinde düşüşle 6.50 seviyesinin de altına gevşedi. Euro bu sabah 7.03'te, sepet kur 6.78'de seyrediyor.

İçeride bugün PPK toplantı özeti açıklanacak. ABD'deki imalat PMI Endeksi de virüsün etkilerini takip etmek açısından önemli olacak.

EN KÖTÜ GERİDE Mİ KALDI?

İş Yatırım bir notunda "Fed’in ekonomik durgunluğun finansal krize yol açmasını engellemek için - şirketler kesimine finansman sağlamak dahil- ne gerekirse yapacağını açıklaması sonrası küresel risk iştahı güçleniyor. İtalya’da yeni vaka ve can kaybının azalmaya başlaması da moralleri düzeltiyor.

Türkiye varlıklarının küresel risk iştahındaki iyileşmeye paralel değer kazanarak güne başlamasını bekliyoruz. ABD vadelileri ve DXY dolar endeksindeki gerileme Borsa İstanbul’da %2-%3 bandında bir yükselişe işaret ediyor. Türkiye devlet ve şirket euro-tahvillerinde de kademeli değer artışları öngörüyoruz. Ancak En kötü geride kaldı demek için henüz erken." değerlendirmesini yaptı.