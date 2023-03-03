Domates ihracatına 'deprem' kısıtlaması geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyat artışları ve depremi gerekçe göstererek domates ihracatına 14 Nisan 2023 tarihine kadar kısıtlama getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates fiyatlarındaki artışı ve depremi gerekçe göstererek gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla domates ihracatını 14 Nisan 2023’e kadar kısıtladı. İhracat kısıtlama kararında Avrupa'da yaşanan meyve-sebze krizinin de etkili olduğu düşünülüyor.

İspanya ve Kuzey Afrika'dan tedarik sorunu nedeniyle İngiltere'de son haftalarda bazı zincir marketlerin sebze ve meyve reyonları boş kalmış ve domates başta olmak üzere bazı sebze ve meyve ürünlerinde tüketicilere satışlar adet bazında sınırlandırılmıştı. Bu noktada Avrupalı şirketlerin domates tedariki için rotasını Türkiye'ye çevirmesi gündeme gelmişti. Söz konusu kısıtlama kararında Avrupa'dan gelecek olası ek talebin de etkili olduğu düşünülüyor.

Sektör temsilcileri, domates ihracatına yönelik kısıtlama kararından en çok afet bölgesindeki domates üreticileri ile tek ekim yapan üreticilerin olumsuz etkileneceğini söylüyor. Ağustos 2022'de Bloomberg HT'de Tarım-Analiz programına konuk olan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, artan maliyetler ve enerji krizi yaşayan Avrupa'da üretimin sekteye uğraması nedeniyle artan ihracat talebinin domates fiyatlarını 2023'te 50 TL'ye kadar çıkartacağını söylemişti. Son dönemde domates fiyatları 35-40 TL bandında seyrediyordu.