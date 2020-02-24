Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi

24 ŞUBAT, 20200
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Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim.Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz" dedi.



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