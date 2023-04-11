Dört büyük spor kulübü zararda

Futbolda, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ligin dört büyük spor kulübünün son bilançoları negatif geldi.
Galatasaray Aralık-Şubat döneminde 270,6 milyon lira zarar açıkladı. Önceki Aralık-Şubat dönemi zararı 114,4 milyon lira olmuştu.
Fenerbahçe KAP’a açıkladığı bilançosunda, Aralık-Şubat döneminde 173,9 milyon lira zarar açıkladı. Fenerbahçe geçen yılın aynı döneminde 228,6 milyon lira zarar açıklamıştı.
Beşiktaş Aralık-Şubat’ta 160 milyon lira zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 322,6 milyon lira zarar bildirilmişti.
Trabzonspor ise aynı dönemde 208,3 milyon lira zarar açıkladı. Önceki Aralık-Şubat döneminde kulüp 154,8 milyon lira zarar yazmıştı.