Dört büyük spor kulübü zararda

Futbolda, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ligin dört büyük spor kulübünün son bilançoları negatif geldi.

11.04.2023 12:00:420
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Dört büyük spor kulübü zararda

Galatasaray Aralık-Şubat döneminde 270,6 milyon lira zarar açıkladı. Önceki Aralık-Şubat dönemi zararı 114,4 milyon lira olmuştu.

Fenerbahçe KAP’a açıkladığı bilançosunda, Aralık-Şubat döneminde 173,9 milyon lira zarar açıkladı. Fenerbahçe geçen yılın aynı döneminde 228,6 milyon lira zarar açıklamıştı.

Beşiktaş Aralık-Şubat’ta 160 milyon lira zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 322,6 milyon lira zarar bildirilmişti.

Trabzonspor ise aynı dönemde 208,3 milyon lira zarar açıkladı. Önceki Aralık-Şubat döneminde kulüp 154,8 milyon lira zarar yazmıştı.

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