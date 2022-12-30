DorukNet, HPE ProLiant çözümleriyle sunmuş olduğu veri merkezi hizmetlerinde yüksek performans ve erişilebilirliğe kavuştu

1993 yılında kurulan ve Türkiye’de internet servislerini sunmaya başlayan ilk şirketlerden biri olan DorukNet, günümüzde veri merkezi, erişim, güvenlik ve internet hizmetleriyle kurumsal şirketlere anahtar teslim projeler gerçekleştiriyor.

DorukNet, Antalya ve İzmir’de bulunan bölge müdürlükleriyle ve İstanbul, Çorlu ve Antalya’da yer alan 3 veri merkeziyle 30 bini aşkın kurumsal kullanıcıya, başta veri merkezi hizmetleri olmak üzere kapsamlı BT çözümleri sunuyor. Aynı zamanda 1500’ü aşkın lokasyonda 7 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren, kablosuz internet hizmeti Wispotter, her ay 200’den fazla marka ve 3 havalimanında 1,5 milyonu aşkın kullanıcıyı internet ile buluşturuyor.

BT ve internet hizmetlerinin kesintiye tahammülü olmayan hizmetler olduğunu düşündüğümüzde DorukNet de sunduğu çözümlerle kurumsal kullanıcılarının kritik iş süreçlerini hiç kesintiye uğratmadan hızlı ve güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlıyor.

DorukNet müşterilerinin sürekli büyüyen kritik iş gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılayabilmek adına teknoloji altyapısını sürekli olarak güncelliyor. Müşterilerinin memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen DorukNet bunun için BT altyapısını yeni sunucu sistemleriyle iyileştirme yoluna gitti ve HPE’nin ProLiant DL385 Gen 10+ sunucularını tercih etti.

DorukNet Genel Müdürü Ahmet Gökhan Erkman, BT ve veri merkezi gereksinimlerinin neler olduğunu ve HPE çözümlerinin devreye alınmasıyla birlikte elde ettikleri kazanımlar hakkında şunları söylüyor: “BT’nin operasyonel süreçlerdeki rolünün her geçen gün daha da artmasıyla çeşitlenen müşteri ihtiyaçları, ek donanım yatırımları gerekmeden operasyonel süreçlere odaklanma isteği, kritik iş uygulamalarının bulut bilişim platformları üzerinde kullanımını sürekli artırıyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için bulut platform sağlayıcıları altyapılarında kaynak artırımı ve/veya yeni donanımları devreye almak zorundalar. Bu kapsamda şirketimizin de daha hızlı, daha fazla çekirdek sayısı olan ve hızlı bellek erişimine sahip sunucu ihtiyacı oldu. Bu noktada da HPE’nin ProLiant DL385 Gen 10+ sunucularının gereksinimlerimizi karşıladığını gördük. Söz konusu sunucular AMD işlemciye sahip. AMD işlemciler ile daha fazla çekirdek sayısına ulaşabildiğimiz için, sunucu başına elektrik tüketiminin azalması ve işlemci bellek erişim hızının artması söz konusu oldu. Daha fazla ve hızlı PCIe genişleme yuvaları ile yüksek erişilebilirlik ve yedeklilik elde ettik. Aynı zamanda da işlemci çekirdeği bazında yüzde 30 mertebesinde enerji verimliliği kazanımı sağladık.”

Ahmet Gökhan Erkman projede HPE ve iş ortağı IOCA ile hangi nedenlerden dolayı çalışmayı tercih ettiklerini ise şöyle aktarıyor: “HPE’nin sanallaştırma teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, teknolojiye öncülük eden üreticilerden biri olması, ayrıca sistem tasarımından itibaren hızlı bir şekilde destek hizmetine erişebiliyor olmamız HPE’yi tercih etmemize neden oldu. Yanı sıra bütün sunucu bileşenlerinin geliştirilen teknolojilere uyumlu olması ve maksimum performans alınması da önceliğimiz oldu.

IOCA da altyapının tasarım aşamasından itibaren, çözüm için kullanılacak ürün alternatiflerinin belirlenmesi, hangi bileşenlerin kullanılabileceği konularında HPE ile aramızdaki köprü olma görevini üstlendi; ilgi ve desteği ile HPE’ye olan güvenimizi artırdı.”

DorukNet’te düşük maliyetli sanallaştırma çözümünü hayata geçirdik

HPE ProLiant DL385 Gen 10+ sunucuların yüksek performanslı bilgi işlem içeren, sanallaştırılmış ve bellek odaklı iş süreçleri için özel olarak geliştirilmiş bir çözüm olduğunu söyleyen HPE Türkiye & Kazakistan Hızlı Satış Kanalları & Sunucu İş Birimi Yöneticisi Burak Özgür, DorukNet’in en az yatırımla en yüksek kazancı elde ettiğini ifade ediyor ve şöyle devam ediyor: “AMD EPYC 7000 serisi işlemcilerden yararlanan HPE ProLiant DL385 Gen10+ sunucular 64 adede kadar çekirdek, 32 adede kadar DIMM veya 4 TB bellek kapasitesi ve 24 adede kadar NVMe sürücü desteği sunuyor. HPE ProLiant DL385 Gen10+ sunucu, yüksek güvenlik ve düşük maliyetli sanal makine (VM) özelliği sunuyor.”

HPE ve AMD birlikteliği DorukNet’e veri merkezi hizmetlerinde daha yüksek performans ve enerji verimliliği kazandırdı

2015 yılından bu yana DorukNet’in iş ortaklığını yapan IOCA Bilişim, süreç içerisinde hiper bütünleşik çözümlerlerle birlikte şirketin geleneksel mimari ihtiyaçlarını da artan performans ihtiyaçları doğrultusunda güncelledi. HPE ProLiant projesinde ise IOCA DorukNet’in kesintisiz yüksek performans, daha az alan ve daha az enerji sarfiyatı kullanan sistemlere geçiş beklentisini karşılamış oldu.

IOCA Bilişim Satış Müdürü Kadir Öztoprak, DorukNet’te uygulamaya aldıkları projeyi şu sözlerle dile getiriyor: “DorukNet'in müşterilerine sunduğu hizmetleri barındıran veri merkezinin performansını artırmak hedefiyle başlattığımız bu projeyi demo ve analiz çalışmaları sonucunda HPE ve AMD EPYC serisi işlemcilerle yaparak 4000+ adetlik sanal makine havuzuyla birkaç seviye üste taşımış olduk.”



Proje hedefleri

Müşteri memnuniyetini artırmak.

Donanım yatırımı yapmadan BT’de yüksek performans yakalamak.

Hızlı bellek erişimine sahip sunucu sistemlere geçiş yapmak.

Yüksek erişilebilirlik ve yedekli bir yapıya kavuşmak.

Proje kazanımları

Daha az alanda daha fazla sanal makine ile yüksek müşteri memnuniyetine erişildi.

Daha hızlı ve yüksek performanslı işlemcilerle geniş bir bellek havuzu sağlandı.

Yüksek erişelebilirlik elde edildi.

NVMe disklerle yüksek okuma/yazma hızına kavuşuldu.

Gelecek büyüme öngörüsü için hazırlıklar tamamlandı.

Enerji maliyetlerinde yüzde 30 oranında düşüş sağlandı.

BU BİR REKLAMDIR.



