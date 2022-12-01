Döviz mevduatlarında sert düşüş

Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinde de 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı.

Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 milyar dolar azalışla 204,9 milyar dolara geriledi.

Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri setine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi ise 25 Kasım itibarıyla18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42,86 milyar dolardan 42,84 milyar dolara geriledi.