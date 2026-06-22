Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Haziran 2026)

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,4350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,4620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,2530'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 61,3830'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 268 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.