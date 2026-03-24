Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Mart 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3450 seviyesinden işlem görüyor.

24.03.2026 10:02:430
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,3040'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,4050'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 59,4760'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 212 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.

