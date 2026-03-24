Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Mart 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,3040'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,4050'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 59,4760'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.