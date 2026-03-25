Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Mart 2026)

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 6 bin 382,7 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,7 üstünde 4 bin 551 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,3550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3440'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 44,3550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 51,4670'ten, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 59,4130'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.