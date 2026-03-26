Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Mart 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,3310'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,3880'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,3850'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 340 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 6 bin 426 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 altında 6 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 310 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 440 dolardan işlem görüyor.