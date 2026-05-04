Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Mayıs 2026)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 45,1980 seviyesinden işlem görüyor.

4.05.2026 09:50:590
Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1866'dan tamamladı.

Yeni haftaya da yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 45,1980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,0590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 61,4530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 676 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 708 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 676 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 750 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 4 bin 595 dolardan işlem görüyor.

