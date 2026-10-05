Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Ekim 2026)

Gram altın cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 6 bin 540 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 560 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 820 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 80 liradan satılıyor.

Altının onsu da yüzde 0,3 artışla 4 bin 152 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları için bir miktar destek sağlıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,1630 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 49,1280'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1630 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,5 azalışla 55,0140'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 64,9760'tan işlem görüyor.