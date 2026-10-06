Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Ekim 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,1400'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1800 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,1530'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,0010'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 542 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 950 liradan satılıyor.