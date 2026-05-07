Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Mayıs 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,2130'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,2410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,2690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 61,6430'dan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 855 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.