DTÖ küresel ticarette büyüme tahminini yükseltti

Dünya Ticaret Örgütü, 2023 için küresel mal ticareti büyümesine ilişkin tahminin, küresel ekonomideki toparlanma beklentisiyle yüzde 1'den yüzde 1,7'ye çıkarıldığını bildirdi.

6.04.2023 09:34:060
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DTÖ küresel ticarette büyüme tahminini yükseltti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1'den yüzde 1,7'ye yükseltti.

DTÖ, küresel ticaretin görünümü ve istatistiklere ilişkin nisan ayı raporunu yayımladı. Raporda, 2023 için küresel mal ticareti büyümesine ilişkin tahminin, küresel ekonomideki toparlanma beklentisiyle yüzde 1'den yüzde 1,7'ye çıkarıldığı bildirildi. Bu, yine de 2008 küresel finansal krizinden sonra ticaret hacimlerinin çökmesinden bu yana geçen 12 yıldaki ortalama yüzde 2,6'nın altında olacak.

Jeopolitik gerilimlerin, gıda piyasasındaki arz sıkıntılarının ve enflasyon karşısında faiz artışlarının olumsuz etkilerinin küresel ticarette bu yıl beklenen büyümeyi düşürebileceği belirtilen raporda, "Ukrayna'daki savaşın, inatçı yüksek enflasyonun, sıkı para politikasının ve finansal piyasalardaki belirsizliğin etkileriyle küresel mal ticareti hacminin bu yıl yüzde 1,7 büyümesi bekleniyor." denildi.

Küresel ticaret 2023'te dış faktörlerin baskısı altında kalmaya devam edecek

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ticaretin küresel ekonomide esneklik sağlayan bir güç olduğunu belirterek, "Ancak küresel ticaret 2023'te dış faktörlerin baskısı altında kalmaya devam edecek. Bu durum, hükümetlerin ticaretin kesilmesini önlemesini ve ticarete engeller getirmekten kaçınmasını daha da önemli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

DTÖ Başekonomisti Ralph Ossa ise Kovid-19'un devam eden etkileri ve artan jeopolitik gerilimlerin 2022'de ticareti ve üretimi etkileyen ana faktörler olduğunu, bunun muhtemelen 2023'te de devam edeceğini bildirdi. Ossa, hükümetlerin ve düzenleyicilerin gelecek aylarda bu ve bankacılık sistemindeki zayıflıklar gibi diğer finansal risklere karşı tetikte olması gerektiğini belirtti.

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