DTÖ raporunda, küresel ticarette direnç vurgusu

Ukrayna'daki savaştan etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları bulmasıyla küresel ticaretin dirençli kaldığı ve karamsar tahminlerden daha iyi performans gösterdiği ifade edildi.

24.02.2023 09:37:320
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DTÖ raporunda, küresel ticarette direnç vurgusu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ukrayna'daki savaştan büyük ölçüde etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları bulmasıyla küresel ticaretin dirençli kaldığını ve 2022'ye ilişkin kötümser tahminlerden daha iyi performans gösterdiğini bildirdi.

DTÖ, "Ukrayna'da Savaşın Bir Yılı: Küresel Ticaret ve Kalkınma Üzerindeki Etkinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, Ukrayna'daki savaştan büyük ölçüde etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları bulmasıyla küresel ticaretin dirençli kaldığı ve 2022'ye ilişkin karamsar tahminlerden daha iyi performans gösterdiği ifade edildi.

Geçen yıl ticaret artışının DTÖ'nün yüzde 3'lük beklentisinin üzerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, savaştan önemli ölçüde etkilenen ürünlerin ticareti ve savaşa en çok maruz kalan ülkeler tarafından yapılan ticaretin oldukça dirençli olduğu kaydedildi.

Raporda, savaştan büyük ölçüde etkilenen mal fiyatlarının savaşın başında beklenenden daha az arttığı bildirildi.

Ukrayna'nın ihracatının 2022'de değer açısından yüzde 30 azaldığına işaret edilen raporda, tahıl ihracatının yüzde 14,9 azaldığı aktarıldı.

Raporda, Rusya'nın ihracatının ise özellikle yakıt, gübre ve tahıl fiyatlardaki artış nedeniyle değer açısından yüzde 15,6 arttığı ancak ihracat hacminin sınırlı azalış kaydetmiş olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

DTÖ Başekonomisti Ralph Ossa, "Küresel ticaret, Ukrayna'daki savaş karşısında iyi devam etti. Bir yıl boyunca gördüğümüz yıkıma rağmen ticaret akışları açık kaldı. Savaşın başlangıcında öngörülen en kötü tahminleri görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

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