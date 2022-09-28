Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası, Türkiye'ye konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik finansmanın artırılması için 512 milyon dolarlık krediye onay verdi.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu iklim tehlikelerine ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlara ve altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye’ye 512,2 milyon dolar tutarındaki krediye onay verdi.

Toplam proje tutarının 338,5 milyon dolarlık bölümü, hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını arttıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla Türkiye Hükümeti’ne sağlandı.173,6 milyon dolarlık bölümü ise daha dayanıklı altyapı inşa etmeleri amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası'na kullandırılacak.

Söz konusu finansman, İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 32 bin kişi riskli konutların yeniden inşası ya da güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden yararlanacak. Proje, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinin kentsel alanları üzerinde odaklanacak.

Projede dört ana bileşen bulunuyor

Bankadan yapılan açıklamada projede dört ana bileşen olduğu ifade edildi. Bunlardan ilki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) ile seçili illerdeki yerel yönetimlerin yeşil ve dayanıklı kentsel dönüşüm programları geliştirme, uygulama ve izleme kapasitelerini güçlendirmeye yönelik teknik destek sağlanması olacak.

İkinci bileşen uygun maliklerin, yeni dayanıklı yapı yönetmeliklerini ve enerji verimliliği standartlarını karşılamak amacıyla riskli konut veya karma kullanım amaçlı binalardaki birimlerini güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için uygun faize sahip kredilerin finansmanı yoluyla dayanıklı konutlara erişiminin artırılması olarak belirlendi.

Üçüncü olarak iklime ve afete dayanıklı belediye altyapısına yapılacak yatırımlar, dayanıklılığı artıracak altyapı yatırımları yapacak uygun idarelere kullandırılmak üzere İLBANK’a finansman sağlanacak. Bu krediler, yurt içi piyasadaki benzerlerine göre daha uzun vadeye ve daha düşük faize sahip olacak.

Son olarak olası bir afet sırasında ve hemen sonrasında acil insani ve diğer ihtiyaçları karşılamak amacıyla ÇŞİDB’nin proje fonlarını yeniden tahsis edebilmesi amacıyla, projeye şarta bağlı bir acil durum ödeneği dahil edildi.