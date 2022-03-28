Dünya kupasına Türk müteahhit damgası

FIFA Dünya Kupası 2022’nin ev sahibi Katar’da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Ülke altyapı için 6,5 milyar dolar harcarken, kupa için yapılan 8 yeni stadyumun üçünde Türk şirketlerinin imzası var.

Aslı Sözbilir

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Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Ülke, 2 Aralık 2010'daki oylamayla bu dev organizasyonu almayı başardığı günden beri turnuvaya hazırlanıyor. Özellikle başkent Doha ve çevresinde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Altyapı için 6,5 milyar dolar harcanırken, turnuva için yapılan en büyük stadyumun maliyeti 1 milyar doları buldu. Toplam 380 bin kişilik stadyumların en büyüğü ise 80 bin kişilik. Yapılan toplam sekiz stadyumun üçünde Türk firmalarının imzası var. 100'den fazla otel de Dünya Kupası'na gelecek futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

1.5 MİLYON TARAFTAR HEDEFİ

Bu büyük organizasyon sonrası dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Katar’da, Dünya Kupası'na gelecek futbolseverleri ağırlayabilmek için 100’den fazla otel yakın zamanda hizmete girdi. Ülkede bir gecede 250 bin kişinin konaklaması için çalışmalar hızlandı. 28 günlük turnuvayı izlemek için ülkeye 1,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Ülkenin 2030 hedefi ise 6 milyon turiste ulaşmak ve turizm sektörünü GSYİH'nin yüzde 12'sine çıkarmak.

DEMONTE STADYUMLAR

Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da yeni stadyumlar da dikkat çekiyor. Lusail Stadyumu( 80.000 kişilik), Arap örme çanak zanaatını yansıtan bir anlayıştan ilham alıyor. Stadium 974 (40.000 kişilik) tamamen demonte edilebilir stadyum. Al Thumama Stadyumu (40.000 kişilik), tasarımında Arap erkekleri tarafından giyilen geleneksel dokuma bir şapka olan kefiyeden esinlenildi. Al Bayt Stadyumu (60.000 kişilik) çölde misafirperverliğin sembolü olan geleneksel bir Bedevi çadırı olan bayt al sha'ar şeklinde inşa edilmiş. Al Janoub Stadium (40.000 kişilik), tasarımı, geleneksel ahşap Arap teknelerinin yelkenlerinden ilham alıyor. Al Janoub Stadyumu, Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı. Ahmad Bin Ali Stadyumu (40.000 kişilik) ülkenin farklı yönlerini karakterize eden desenlerden oluşuyor. Education City Stadyumu (40.000 kişilik) dış cephesi çıkıntılı bir elmas şeklinde. Khalifa Uluslararası Stadyumu (40.000 kişilik) modern bir şekle ve çift kemere sahip.

Demonte stadyumların bir kısmının Dünya Kupası sonrası sökülüp gelişmekte olan ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Bu stadyumlar özellikle Afrika kıtasındaki ülkelere bağışlanacak.

“RUSYA ETKİLEMEZ”

Ülkedeki turizm seferberliği kapsamında Doha'da kupa öncesi yeni bir metro ağı ve “Katara” adında bir kültür köyü inşa edildi. Ayrıca mimari harikası müzeler, lüks alışveriş merkezleri ve çöl safarisi deneyimleri de turnuva için gelen futbolseverlerin ilgisine sunulacak.

Qatar Tourism COO'su Berthold Trenkel, biletlerin ön satışa çıktığını ve en çok talebin Latin Amerika, özellikle de Arjantin ve Meksika'dan geldiğini anlatıyor. Trenkel, onları Amerikalıların izlediğini söylüyor. Trenkel'e göre Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle kupadan çıkarılması da organizasyonu etkilemeyecek. Trenkel, "Rusya'ya karşı alınan karar turnuvayı hiç etkilemeyecek. Çünkü daha önceki turnuvaların rakamlarını da inceledik ve Ruslar ziyaretçi sayısında hiçbir zaman ilk 20'ye girememiş" dedi.

KUPA TAKVİMİ

Kupa tarihinde ilk kez kışın düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 32 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Her gün 4 maç oynanacak. 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık’ta çeyrek, 13-14 Aralık’ta ise yarı final maçları oynanacak. 17 Aralık’ta Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda üçüncülük maçı oynanacak. Final maçı 18 Aralık’ta 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda yapılacak.

ALKOLSÜZ BİRA VE ESNEK KURALLAR

Bütün maçları izlemenin bedeli 1.500 dolar olarak hesaplanıyor. Ülke vatandaşları için ise en ucuz bilet 12 dolar. Ülkede alkol sadece otellerde ve yabancılar tarafından alınabiliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen taraftar grupları düşünüldüğünde bunun bir soruna dönüşmemesi için kuralların esnetilmesi gündemde. Statlara yakın bölgelerde alkol alınabilecek taraftar alanları oluşturulacak. Ayrıca stat etrafında da Avrupa'da olduğu gibi alkolsüz bira satışı gerçekleştirileceği belirtiliyor.