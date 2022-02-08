Dünyanın 2. büyük Bitcoin üreticisi ülkeden vergi kararı

Bitcoin üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Kazakistan, kripto para madenciliğine yönelik vergiyi yükselteceklerini bildirdi.

8.02.2022 16:38:000
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Dünyanın 2. büyük Bitcoin üreticisi ülkeden vergi kararı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dijital madenciliğin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tokayev, kripto para üretiminin sosyoekonomik duruma etkisinin minimum düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kitlesel istihdam oluşturmuyor. Aynı zamanda söz konusu sektör birkaç bölgenin elektrik tüketimi kadar enerji sarf ediyor. Mevcut kilovat başına uygulanan tarife çok düşük." dedi.

Bunun için kripto madenciliğine vergiyi yükselteceklerini söyleyen ve hükümete gerekli görevleri yerine getirme talimatı veren Tokayev, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı.

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