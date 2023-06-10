Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...

Wealth X verilerine göre dünyada en çok milyarder bulunan 16 şehir sıralandı.

Wealth-X'in Milyarder Sayımı, toplam serveti 11,1 trilyon dolar olan dünyanın en zengin 3.194 insanının yüzde 29'unun 2022 yılında az sayıda metropolde toplandığını gösteriyor.

Dünyadaki milyarderlerin neredeyse üçte biri 16 şehirde yoğunlaşıyor. New York 136 ile en çok milyardere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milyarderler açısından diğer sıcak noktalar Asya, Amerika ve Orta Doğu'da yer alıyor. Listede Türkiye'den de İstanbul var.

Araştırmaya göre Avrupa'da savaşın ve enflasyonun etkisi, ABD-Çin gerilimi gibi faktörler nedeniyle dünya genelindeki milyarder sayısı 2022'de yüzde 3,5 düştü. Teknoloji, perakende, enerji, sağlık ve ulaşım gibi sektörlere bağlı kişilerin ortalama servetleri 2022'de yüzde 5'ten fazla azaldı. Yine de rapora göre "milyarder sınıfı küresel ekonomi üzerinde önemli ve giderek artan bir etkiye sahip."

2022 verilerine göre en çok milyarderin bulunduğu şehirler... (Aynı sayıda milyarder bulunan şehirler aynı numarayla yer alıyor)

15-Paris (Fransa) - 2022'de milyarder sayısı: 32





15-Şikago (ABD) - 2022'de milyarder sayısı: 32





13-Sao Paulo (Brezilya) - 2022'de milyarder sayısı: 33





13-İstanbul (Türkiye) - 2022'de milyarder sayısı: 33





12-Hangzhou (Çin) - 2022'de milyarder sayısı: 34





11. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) - 2022'de milyarder sayısı: 38





10. Bombay (Hindistan) - 2022'de milyarder sayısı: 39





9. Shenzhen (Çin) - 2022'de milyarder sayısı: 42





8. Singapur (Singapur) - 2022'de milyarder sayısı: 54





7. Los Angeles (ABD) - 2022'de milyarder sayısı: 58





6. Pekin (Çin) - 2022'de milyarder sayısı: 61





5. Londra (İngiltere) - 2022'de milyarder sayısı: 75





4. Moskova (Rusya) - 2022'de milyarder sayısı: 76





3. San Francisco (ABD) - 2022'de milyarder sayısı: 84





2. Hong Kong (Çin) - 2022'de milyarder sayısı: 112





1. New York (ABD) - 2022'de milyarder sayısı: 136